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Kırşehir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

19.12.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Şatıroğlu Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki kızına gitmek için evinden çıkan Mustafa Doğan'a (76), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada plakası alınamayan hafif ticari araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla yola savrulan Doğan, olay yerine hayatını kaybetti.

Sürücü, kazadan sonra durmayarak aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Mustafa Doğan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün tespiti ve yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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