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Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

17.06.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iş yerlerinden elektronik eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinden elektronik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, telefon, bilgisayar ve şarj cihazı çaldığı iddia edilen K.K'yi kent merkezinde bir adreste yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan ve çaldığı elektronik eşyaları sattığı belirtilen K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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