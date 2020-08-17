Kırşehir’de, kahvehaneciler sorunlarını anlattı

Kırşehir’de, yeni normale dönüş sürecinde kahvehanelerinde oyun oynatamayan işletme sahipleri basın toplantısı ile sorunlarını anlattı.

Esnaf Odaları Birliğinde işletmecilerle birlikte açıklamada bulunan Kahveciler, Otelciler, Lokantacılar Odası Başkanı Davut Kaya, normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün iş yerleri normalleşmişken kahvehanecilerin işletmelerinde oyun oynatmamasını esnaf olarak anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Kaya, açıklamasında; "Gerekli tedbirler alınarak kahvehanelerin tamamen normalleşmesi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan talebimizdir. Kahvehanelerde hijyen, sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken esnafta duyarlı durumdadır"dedi.

Koronavirüs salgını ile kahvehane işletmecilerinin çok zor duruma düştüğünü anlatan ve devletten işletmeciler için destek isteyen Kaya, "Salgın durumundan etkilenen esnafa kira yardımı yapılması, esnafın yanında çalışan işçinin ekonomik mağduriyetinin giderilmesi, birikmiş elektrik, su, doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi, esnafın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesi ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



