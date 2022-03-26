Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki gençten dünden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde yaşayan H.A. (21) ile kız arkadaşı Ş.D'den (18) dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığı tespit edildi.

Ekipler, gençlerin yaşadığı mahalle çevresinde, otomobille geçiş yaptıkları güzergahlar başta olmak üzere güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

H.A'nın babası Sedat A, AA muhabirine, aileler arasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, gençlerin sağ salim bulunmasını ümit ettiğini söyledi.

