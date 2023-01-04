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Kırşehir’de OSB alanının genişletilmesi sevindirdi

04.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’de Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme müjdesiyle yatırımcıya tahsis edilecek arsa sevinci yaşanıyor.

Ankara-Niğde Otobanı bağlantı yolu üzerinde yer alan OSB’nin şehre değer katması planlanıyor. MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, merkezileşen şehrin ihtiyacı olan arsaların yatırımcıya verilecek olmasıyla şehrin de değer kazanacağını söyledi. Öz, "Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’ne otoban bağlantı yolu ve verilen müjdenin çok büyük bir değer kazandırdığı aşikardır. Merkezileşen şehrimizin ihtiyacı yatırımcılara tahsis edilebilecek arsalardı" dedi.

OSB alanının genişlemesiyle Kırşehirlilerin ve yatırımcının sevinç yaşadığını kaydeden Öz, "Organize Sanayi Bölgemizin genişleme müjdesi ile büyük bir sevinç yaşadık. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişlemesinin bu şehre büyük bir değer kazandıracağını ifade ediyoruz. Kırşehir’de yeni istihdam alanları oluşturmak ve yeni fabrikaların yapılması bu şehre ayrı bir değer katacaktır. Organize sanayinin genişlemesiyle yeni istihdamlar, yeni katma değerler olacaktır. Şehir ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sunacak olan Organize Sanayi Bölgesi, 141 hektarlık genişleme sağlayacak. Daha güçlü ve daha modern fabrikalarla dünya ekonomisinde Ahiliğin başkenti Kırşehir kabuğunu kıracaktır" diye konuştu.

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