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Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu

22.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin özel bir firmanın katkılarıyla düzenlediği iftar programı Kırşehir Belediyesi Ağalar Konağı'nda gerçekleştirildi.

Programda, Kaman Gökkuşağı Derneği Hafızlık Kursu öğrencileri, sema gösterisi eşliğinde ilahi okudu.

İftar programına yaklaşık 150 şehit ailesi ve gazi katıldı.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, programda yaptığı konuşmada, bu toprakları vatan yapan aziz şehitler sayesinde ağız tadı ile iftar sofralarının kurulduğunu söyledi.

Şehit annelerinin "vatan sağ olsun" derken evladı dahil her şeyini Allah'a, vatana ve bayrağa feda edebileceğini söylediğini vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Dağ gibi yürekleri olan anaların, ailelerin bu millet için kara toprağa uğurlandığı evlatları bu milletin öz evlatlarıdır. Herkes öz evladına nasıl davranıyorsa şehitlerimizin anne babalarına da öyle davranmalıdır. Bizi bir araya getiren aziz ramazan-ı şerifin son kısmına girdik. Rabbim birliğimizi daim kılsın ve nice ramazan-ı şeriflere eriştirsin inşallah."

Kılıçaslan, iftar programına destek veren firmanın yönetim kurulu başkanı Necip Seyfeli'ye teşekkür etti.

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