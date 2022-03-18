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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

18.03.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 27 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ile bir gram toz esrar ele geçirdi.

Operasyonda M.C, A.K, T.S, M.K. ve G.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C, A.K. ve T.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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