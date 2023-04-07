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Kırşehir’in ilk hasır işlemecisi kadın zanaatkarı hayallerinin peşinden koştu

07.04.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir’in ilk kadın hasır işlemecisi olan Meral Akaröz, Zanaatkarlar Çarşısı’nda hayalindeki iş yerini açtı.

Kırşehir’in ilk hasır işlemecisi kadın zanaatkarı hayallerinin peşinden koştu

Yaklaşık 800 yıllık Ahilik geleneğinin yaşatılması için hayata geçirilen Ahi Evran Külliyesi içindeki Zanaatkarlar Çarşısı’nda 32 meslek grubundan esnaf faaliyet gösterirken, kadın zanaatkar ve girişimcilerin sayılarında da artış gözleniyor. Şehirde hasır işlemeciliği yapan ve hasırdan yapılmış malzemelerle süs eşyaları ve ev aksesuarları üreten Meral Akaröz, hayallerinin peşinden koşarak çocukluğundan bu yana istediği iş yerine kavuştu. Akaröz, girişimci bir kadın olarak hayallerine kavuştuğunu ve ev ekonomisine destek sunarken eşi ve çocuklarından da destek aldığını söyledi. Kadın girişimci ve zanaatkar sayısının çarşıda artış gösterdiğini söyleyen Akaröz, "Hasır işçiliği yapıyorum. Kültür Bakanlığınca desteklenen çarşıda bir kadın işletmeci ve girişimci olarak ben var oldum. Çarşıda birçok kadına da iş olanağı sunuluyor. Ben hasır işçiliği yapıyorum, deri işçisi, süs eşya üreticisi, çantacı, kahveci gibi girişimci kadınlar da yer alıyor. Ahi Evran’ın yüz yıldan fazla önce yaptığı örgütlenmeyi biz de kadın girişimciler olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Kırşehir’de 2010 yılında projelendirilen ve yapımı etap etap devam eden Ahi Evran Külliyesi ve Zanaatkarlar Çarşısı ile aynı zamanda şehrin AVM mantığındaki ilk alışveriş merkezi olan Ahi Çarşısı da yeniden ticaretin merkezi oldu.

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