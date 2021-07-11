Kış turizm merkezi Erzurum'da yapılan "Termal Aquapark" turistleri cezbedecek

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapımına devam edilen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Termal Aquapark Projesi'nin, kentin turizm potansiyeline güç katması bekleniyor.

Aziziye Belediyesinin özel sektör işbirliğiyle Ilıca Semti'nde yaptığı ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı proje ile şifa kaynağı termal su, eğlenceyle buluşturuluyor.

Günlük 3 bin kişiye hizmet verecek 50 milyon lira yatırım bedeli bulunan tesis, 14 bin metrekare kapalı alanda kadın ve erkekler için ayrı havuzlar başta olmak üzere bungalov evler, restoran, kafe ve eğlence merkezi, hamam, sauna, buhar odası, fitness salonu, aroma terapi, fizik tedavi ve sağlık odalarıyla da misafirlerini cezbedecek.

Kış mevsiminde Palandöken Kayak Merkezi ile binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kent, projeyle de misafirlerine kayak sonrası eğlencelerine termal suda devam edecekleri tatil imkanı sunacak.

- Yakın zamanda hizmete açılacak

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, büyük oranda tamamlanan tesisin yakın zamanda açılacağını söyledi.

Tesisin belediye öncülüğünde yatırımcı Tamer Grup tarafından yapıldığını ifade eden Orhan, "Amacımız, termal potansiyelimizi daha farklı alanlarda kullanılabilir hale getirmek ve insanların termalden daha fazla yararlanabilir şekle bürünmesini sağlayacak tesisler üretmektir." dedi.

Orhan, misafirlerin güzel vakit geçireceği çok yönlü tesisin, termal enerji ile temiz enerjiyi kullanıp kendi ısısını üreteceğini dile getirdi.

Kentin soğuk bir iklime sahip olduğuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu:

"Ekstra enerji ihtiyaçları diğer kaynaklardan sağlanacak ama özellikle hava sıcaklığının çok düşük olmadığı zamanlarda tesisimizin enerjisi, termal enerjiden sağlanacak. En önemli özelliği bu. Tesis bölgemizde bir ilk olma özelliğine sahip olacak. Aquaparkın büyüklüğü, yüksekliği ve kurulu olduğu kapalı alan üzerinde çok ciddi anlamda büyük bir tesis. Ayrıca sadece aquaparkımızın yanında bulunan termal havuz, termal terapi merkezi, termal masaj hizmeti, diğer hizmetler ve konaklamayla ilgili bungalov evleriyle burası bir tesis olacak. Dolayısıyla bu anlamda Erzurum'un hem turizmine hem de ekonomisine çok ciddi bir katma değeri sağlamış olacak."

- "Erzurum'un adı termal turizmle de anılacak"

Erzurum denince insanların aklına kayak, kış sporları ve özellikle kış turizmi geldiğini hatırlatan Orhan, kentte Ilıca'dan ayrı Pasinler, Olur ve Köprüköy'de de termal potansiyelin bulunduğuna işaret etti.

Orhan, kentin adını termal turizmle de duyurmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası kış turizmiyle ve kayakla entegre olacak. Kayak sezonluk turizm fakat burası sezon problemi olmayan bir turizm dalı. Yılın bütün aylarında yurt içinden ve dışından misafir kabul edebilecek potansiyele sahibiz. Dolayısıyla Erzurum denince akla nasıl kış turizmi ve kayak geliyorsa termal turizmin de akla gelmesini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, Ilıca'yı Erzurum ve bölge açısından değerlendirdiğinizde büyük bir termal ve turizm cazibe merkezi haline getirmek."

İşletme sahibi Ercan Tamer ise bölgeye güzel bir turizm tesisi kazandırmak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Tesisin bölgede güzel bir yatırım olacağını vurgulayan Tamer, "İnsanlarımız çok güzel bir hizmet alacak. Doğu'da da gençlerimizin ve çocuklarımızın suyla buluşmasını ve bu eğlence parkında eğlenmesini istiyoruz." dedi.

