YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kış turizm merkezi Erzurum'da yapılan "Termal Aquapark" turistleri cezbedecek

Kış turizm merkezi Erzurum'da yapılan "Termal Aquapark" turistleri cezbedecek

11.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük 3 bin kişiye hizmet verecek 50 milyon lira yatırım bedelli tesiste, 14 bin metrekare kapalı alanda kadın ve erkekler için ayrı havuzlar başta olmak üzere bungalov evler, restoran, kafe ve eğlence merkezi, hamam, sauna, buhar odası, fitness salonu, aroma terapi, fizik tedavi ve sağlık odaları da yer alacak - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Burası kış turizmiyle ve kayakla entegre olacak. Kayak sezonluk turizm fakat burası sezon problemi olmayan bir turizm dalı. Yılın bütün aylarında yurt içinden ve dışından misafir kabul edebilecek potansiyele sahibiz"

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapımına devam edilen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşıyan Termal Aquapark Projesi'nin, kentin turizm potansiyeline güç katması bekleniyor.

Aziziye Belediyesinin özel sektör işbirliğiyle Ilıca Semti'nde yaptığı ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı proje ile şifa kaynağı termal su, eğlenceyle buluşturuluyor.

Günlük 3 bin kişiye hizmet verecek 50 milyon lira yatırım bedeli bulunan tesis, 14 bin metrekare kapalı alanda kadın ve erkekler için ayrı havuzlar başta olmak üzere bungalov evler, restoran, kafe ve eğlence merkezi, hamam, sauna, buhar odası, fitness salonu, aroma terapi, fizik tedavi ve sağlık odalarıyla da misafirlerini cezbedecek.

Kış mevsiminde Palandöken Kayak Merkezi ile binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kent, projeyle de misafirlerine kayak sonrası eğlencelerine termal suda devam edecekleri tatil imkanı sunacak.

- Yakın zamanda hizmete açılacak

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, büyük oranda tamamlanan tesisin yakın zamanda açılacağını söyledi.

Tesisin belediye öncülüğünde yatırımcı Tamer Grup tarafından yapıldığını ifade eden Orhan, "Amacımız, termal potansiyelimizi daha farklı alanlarda kullanılabilir hale getirmek ve insanların termalden daha fazla yararlanabilir şekle bürünmesini sağlayacak tesisler üretmektir." dedi.

Orhan, misafirlerin güzel vakit geçireceği çok yönlü tesisin, termal enerji ile temiz enerjiyi kullanıp kendi ısısını üreteceğini dile getirdi.

Kentin soğuk bir iklime sahip olduğuna işaret eden Orhan, şöyle konuştu:

"Ekstra enerji ihtiyaçları diğer kaynaklardan sağlanacak ama özellikle hava sıcaklığının çok düşük olmadığı zamanlarda tesisimizin enerjisi, termal enerjiden sağlanacak. En önemli özelliği bu. Tesis bölgemizde bir ilk olma özelliğine sahip olacak. Aquaparkın büyüklüğü, yüksekliği ve kurulu olduğu kapalı alan üzerinde çok ciddi anlamda büyük bir tesis. Ayrıca sadece aquaparkımızın yanında bulunan termal havuz, termal terapi merkezi, termal masaj hizmeti, diğer hizmetler ve konaklamayla ilgili bungalov evleriyle burası bir tesis olacak. Dolayısıyla bu anlamda Erzurum'un hem turizmine hem de ekonomisine çok ciddi bir katma değeri sağlamış olacak."

- "Erzurum'un adı termal turizmle de anılacak"

Erzurum denince insanların aklına kayak, kış sporları ve özellikle kış turizmi geldiğini hatırlatan Orhan, kentte Ilıca'dan ayrı Pasinler, Olur ve Köprüköy'de de termal potansiyelin bulunduğuna işaret etti.

Orhan, kentin adını termal turizmle de duyurmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burası kış turizmiyle ve kayakla entegre olacak. Kayak sezonluk turizm fakat burası sezon problemi olmayan bir turizm dalı. Yılın bütün aylarında yurt içinden ve dışından misafir kabul edebilecek potansiyele sahibiz. Dolayısıyla Erzurum denince akla nasıl kış turizmi ve kayak geliyorsa termal turizmin de akla gelmesini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz, Ilıca'yı Erzurum ve bölge açısından değerlendirdiğinizde büyük bir termal ve turizm cazibe merkezi haline getirmek."

İşletme sahibi Ercan Tamer ise bölgeye güzel bir turizm tesisi kazandırmak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Tesisin bölgede güzel bir yatırım olacağını vurgulayan Tamer, "İnsanlarımız çok güzel bir hizmet alacak. Doğu'da da gençlerimizin ve çocuklarımızın suyla buluşmasını ve bu eğlence parkında eğlenmesini istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
GZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüGZT Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
02:58
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:52
Yatsı
21:35

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Turgut Eczanesi
Palandoken
Fulya Eczanesi
Palandoken
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.