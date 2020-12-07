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Kısıtlamada da ihtiyaç sahiplerini sevindirdiler

DÜZCE HABERLERİ  | 07.12.2020 15:27 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Ancak, Düzce’de yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzce Sevdalıları Derneği üyeleri, yardımlarına kısıtlamaya rağmen devam etti.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamaya rağmen, Düzce’de yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzce Sevdalıları Yardım Derneği üyeleri, ihtiyacı olanlar için seferber oldu. Dernek üyeleri, kışlık yakacak yardımı yaptı. Çocukarı unutmayan dernek üyeleri onlarada kışlık giyecek hediye ettiklerler. Yetkililer yardımların devam edeceğini ve yardım severler ile yardıma ihtiyacı olanlar arasında köprü olmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

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