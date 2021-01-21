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Kısıtlamadan muaf tutulacak kişilerin listesi güncellendi

21.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale Valiliği tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili güncel liste açıklandı.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlara ilişkin olarak yayımlanan genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmeler neticesinde "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye" ekleme yapıldı.İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, 15 Ocak 2021 günü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili karar aldı.Bu kapsamda, araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.Milli Eğitim Bakanlığı EBA, LİSE TV, MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Kırıkkale Valiliği tarafından sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili güncel liste açıklandı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlara ilişkin olarak yayımlanan genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmeler neticesinde "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye" ekleme yapıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, 15 Ocak 2021 günü Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili karar aldı.
Bu kapsamda, araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı EBA, LİSE TV, MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

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