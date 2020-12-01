Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar başladı, saat 21.00 itibarı ile Balıkesir sokakları sessizliğe büründü.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21.00’de başlayıp sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Balıkesir sokakları da boşaldı.

Polis ekiplerinin sıkı bir şekilde denetlediği kısıtlamada Balıkesir halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.

