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Kısıtlamalar başladı, Balıkesir sokakları boşaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.12.2020 22:01 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar başladı, saat 21.00 itibarı ile Balıkesir sokakları sessizliğe büründü.Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar başladı, saat 21.00 itibarı ile Balıkesir sokakları sessizliğe büründü.
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında alınan yeni kısıtlamalardan biri olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saat 21.00’de başlayıp sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Balıkesir sokakları da boşaldı.
Polis ekiplerinin sıkı bir şekilde denetlediği kısıtlamada Balıkesir halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.

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İmsak
06:35
Sabah
08:03
Öğle
13:03
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
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