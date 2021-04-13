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Kısmetse Olur'un en dikkat çeken ismiydi! İşte Mehtap Taşkıran'ın son hali...

13.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur adlı izdivaç programıyla tanınan Mehtap Taşkıran, yarışmadan sonra gözlerden kaybolmuştu. Kızı Yaren ile birlikte mütevazi bir hayat süren 'Kısmetse Olur Mehtap', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kısmetse Olur'un en dikkat çeken ismiydi! İşte Mehtap Taşkıran'ın son hali...

2016 yılında yayınlanmaya başlayan Kanal D'nin çok izlenen izdivaç programı Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran programa damga vuran isimler arasında oldu.

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Yarışmada sivri dilli olduğu anlaşılan Mehtap Taşkıran yarışmadan önceki yaşamında bir evlilik yaşamış ve boşanmıştır. Bu evlilikten doğmuş bir kız evlada sahip.

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Mehtap, 'Kısmetse Olur'evindeki yarışmacılardan biri olan Murat Özbakan ile yakınlaşmıştır. Eşi olacak kişide aradığı kriterler arasında beyaz ten ve romantizm olan Mehtap, ayrıca eşi olacak kişinin dış görünüşü çok önemsemediğini belirtirken, komik, kendini güldürebilecek erkeklerden hoşlandığını açıklamıştı.

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Yarışma bittikten sonra ekranlardan uzak durmayı tercih eden Taşkıran, şimdilerde kızıyla birlikte mütevazi bir yaşam sürüyor.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Taşkıran, yarışmadaki agresif imajının aksine samimi halleriyle dikkat çekiyor.

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