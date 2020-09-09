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Kitap dağıtan Gürkan, kütüphane müjdesi verdi

MALATYA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni kütüphane yapılacağı ve ihale aşamasında olduğunu bildirdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış olan kitaplar, 8 Eylül Dünya Okuma Gününde Soykan Parkında düzenlenen program kapsamında vatandaşlara dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da kitap dağıttı.Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle kitap dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle şehrimize kitap dağıtımı yaptık.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’ya yeni kütüphane yapılacağı ve ihale aşamasında olduğunu bildirdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış olan kitaplar, 8 Eylül Dünya Okuma Gününde Soykan Parkında düzenlenen program kapsamında vatandaşlara dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da kitap dağıttı.
Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle kitap dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Dünya Kitap Okuma Günü nedeniyle şehrimize kitap dağıtımı yaptık. Okumak önemlidir. İslam’ın ilk emri de İkra’dır, “Oku” ile başlamaktadır. Ama ne acıdır ki Malatya’mızın bir kütüphanesi yoktur. Kütüphane bir okuma merkezidir. Bu vesile ile Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’mıza yakışır mimari yapısı ve içerik özellikleri yüksek bir kütüphane müjdesini de vermek istiyorum. Şuanda ihale aşamasında olan kütüphanemizi en kısa zamanda da ihalesini bitirip, tamamlayarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak değerli Malatyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz” dedi.

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Huzur Eczanesi
Merkez
Topgül Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
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