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’Kitaplar’ prömiyer yaptı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 17:53 | Son Güncelleme

Geçen sezon 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde gösterime hazırlanan ancak Korona virüs pandemisi nedeniyle gösterime giremeyen Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Kitaplar”, yoğun tedbirler alınarak ilk gösterimini yaptı.Oyunun yazarı Stuart M.Kaminsky, polisiye yazınının ana meselesi olan "suçlu kim" sorusunu toplumsal boyutta ele alıyor ve vicdan, ahlak, suç, adalet, kanunlardaki açıklar, iletişimsizlik, ekonomik sistemdeki dengesizlikler, toplum dışına itilmişlik, kitaplar ve sinema filmleri yoluyla oluşturulan mitsel dünya konuları üzerinden sıkı bir eleştiri sunuyor.Oyunu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, belediye meclis üyeleri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK temsilcileri izledi.Oyunun yönetmenliğini İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aynı zamanda Alanyalı bir yönetmen olan Sabri Özmener yaptı.

Geçen sezon 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde gösterime hazırlanan ancak Korona virüs pandemisi nedeniyle gösterime giremeyen Alanya Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Kitaplar”, yoğun tedbirler alınarak ilk gösterimini yaptı.
Oyunun yazarı Stuart M.Kaminsky, polisiye yazınının ana meselesi olan "suçlu kim" sorusunu toplumsal boyutta ele alıyor ve vicdan, ahlak, suç, adalet, kanunlardaki açıklar, iletişimsizlik, ekonomik sistemdeki dengesizlikler, toplum dışına itilmişlik, kitaplar ve sinema filmleri yoluyla oluşturulan mitsel dünya konuları üzerinden sıkı bir eleştiri sunuyor.
Oyunu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, belediye meclis üyeleri, kamu kurumlarının birim amirleri, STK temsilcileri izledi.
Oyunun yönetmenliğini İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aynı zamanda Alanyalı bir yönetmen olan Sabri Özmener yaptı. Oyunun dramaturgi çalışmaları Günay Ertekin tarafından yapıldı. Dekor tasarımı Gökhan Yücesal, kostüm tasarımı Burcu Melek Bozan, ışık tasarımı ise Tayyar Öktem’e ait olan oyun, 13 Kasım’da seyirci ile buluştu.
Oyunda Esra Tığlı Kutertan, Nilay Kara, Fırat Onur Deniz, Emir Burak Kaya, Vedat Akbulut, Murat Demir Tetik ve Nejat Koper görev aldı. Kasım ayı boyunca her Cuma, cumartesi saat 19.00’da seyirci ile buluşmaya devam edecek olan oyun, 13 yaş ve üzeri seyirci kitlesine hitap ediyor. Oyun 2 perdeden oluşuyor
Seyirciler biletlerini www.tiyatro.alanya.bel.tr adresinden online olarak alabileceği duyuruldu.

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