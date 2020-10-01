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Kız Meslek Lisesi’nin ek binasının yıkımına başlanıldı

MALATYA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

Malatya’da 6,8’lik depremden etkilenen okulların yıkımları sürüyor.

Malatya’da 6,8’lik depremden etkilenen okulların yıkımları sürüyor. Son olarak deprem sonrası yıkım kararı verilen Hafize Özal Kız Meslek Lisesi’nin ek binasının yıkım işlemlerine başlanıldı.
24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya’da da ciddi hasarlara yol açan 6,8 şiddetindeki deprem sonrası hasarlı kamu kurum ve kuruluşları da yıkılıyor. Malatya’da depremde hasar gördüğü tespit edilen 30’a yakın okul binasının bu kapsamda yıkımı gerçekleştirilirken, kent merkezinde yer alan Hafize Özal Kız Meslek Lisesi’nin de sonradan yapılan ek binasının da yıkım çalışmaları başladı.
İş makineleri tarafından başlatılan kontrollü yıkım sırasında, çevre güvenliği de alındı. Binanın yan tarafında bulunan yol da güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, yıkımım kısa sürede bitmesi bekleniyor.

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