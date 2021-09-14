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Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, İzmir'den Ankara'ya yaptığı umut yürüyüşünde Afyonkarahisar'a ulaştı

14.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı PKK tarafından kaçırılan baba, İzmir'den Ankara'ya yaptığı umut yürüyüşünde Afyonkarahisar'a ulaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırıldığı için İzmir'den Ankara'ya "Umut" adını verdiği yürüyüşe başlayan Mehmet Laçin, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Afyonkarahisar İzmir kara yolunda, giydiği "HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver" yazılı tişört, elinde kızının fotoğrafı ve sırtına astığı Türk bayrağıyla yürüyüş yapan Laçin, Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü karşısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Laçin, yürüyüşünün 2. gününde olduğunu söyledi.

Evlat nöbeti tutan annelerden mücadeleye devam etmelerini isteyen Laçin, "Mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız. 2008'de kızım HDP tarafından elimden alındı ve kaçırıldı." dedi.

Kızını almaya gittiğinde darbedildiğini anlatan Laçin, şunları söyledi:

"Beni darbettiklerine dair mahkeme kararı da var elimde. Beni darp eden ceza da aldı. Alınan ceza ilk suç olduğu için ertelendi. Kızım tekrar kayboldu. Çok aradım, bulamadım. Diyarbakır anneleri nöbete başladıktan sonra ben de Diyarbakır'a yola çıktım. 7 ay nöbetimi Diyarbakır'da devam ettirdim. Sonra Kovid-19 belası yüzünden İzmir'e döndüm. HDP İzmir il binası önüne çadır kurdum. 17 Haziran 2021'de çadırda otururken silah patladı."

İzmir Valiliğine dilekçe verdiğini anlatan Laçin, "Ankara yürüyüşü için izin istedim. Çünkü kararlıydım. 'Vatan, bayrak, evlat' diye 'ya Allah' dedim yürüyüşü başlattım. Yürüyüşün adı da mücadele ve ümit yürüyüşüdür. İnşallah bir sonuç alacağım. Evladıma kavuşuncaya kadar HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım." diye konuştu.

Laçin, buradaki açıklamalarının ardından Ankara'ya yürüyüşüne devam etti.

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