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Kızıl Yıldız - FC Copenhagen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kızıl Yıldız ile FC Copenhagen, UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takımın da son performansı dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Kızıl Yıldız - FC Copenhagen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Kızıl Yıldız
Perşembe 19:45
22.10.2026
FC Copenhagen
Stadyum: Rajko Mitic Hakem: Radu Petrescu

Kızıl Yıldız ile FC Copenhagen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Rajko Mitic sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Kızıl Yıldız, ligdeki son başarılı performansıyla dikkat çekerken, FC Copenhagen ise UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında galip geldi.

Takımların güncel form bilgileri
Kızıl Yıldız

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kızıl Yıldız 5-1 Mladost Lucani Sırbistan Süper Ligi G
  • 15.10.2026 Lugano 3-2 Kızıl Yıldız UEFA Konferans Ligi M
  • 10.10.2026 Radnicki Kragujevac 0-3 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
  • 20.09.2026 Kızıl Yıldız 3-0 Radnicki Nis Sırbistan Süper Ligi G
  • 17.09.2026 Zeleznicar Pancevo 1-2 Kızıl Yıldız Sırbistan Süper Ligi G
FC Copenhagen

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 FC Copenhagen 1-1 AGF Aarhus Danimarka Süper Ligi B
  • 15.10.2026 FC Copenhagen 3-0 Braga UEFA Konferans Ligi G
  • 11.10.2026 FC Midtjylland 2-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi M
  • 04.10.2026 Hamburger SV 2-0 FC Copenhagen Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Brondby 0-1 FC Copenhagen Danimarka Süper Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Kızıl Yıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde son 5 maçını kazanarak büyük bir form yakaladı. Ancak, Avrupa arenasındaki son karşılaşmasında mağlubiyet yaşadı.

Eksik Oyuncular

Kızıl Yıldız

3 eksik
Osman Bukari Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Adem Avdic Sakat Diz Sakatlığı
Derrick Luckassen Şüpheli

FC Copenhagen

4 eksik
Magnus Mattsson Sakat Diz Sakatlığı
Rodrigo Huescas Şüpheli
Thapelo Maseko Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Alex Kral Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Kızıl Yıldız kadrosunda Osman Bukari (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Adem Avdic (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Derrick Luckassen (Şüpheli) yer almıyor.

FC Copenhagen kadrosunda Magnus Mattsson (Sakat - Diz Sakatlığı), Rodrigo Huescas (Şüpheli), Thapelo Maseko (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Alex Kral (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Kızıl Yıldız - FC Copenhagen maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Kızıl Yıldız - FC Copenhagen maçı saat kaçta?

19:45

Kızıl Yıldız - FC Copenhagen maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi mevcut değil.

Kızıl Yıldız - FC Copenhagen maçında hangi oyuncular eksik?

Kızıl Yıldız'da Osman Bukari, Adem Avdic ve Derrick Luckassen; FC Copenhagen'da ise Magnus Mattsson, Rodrigo Huescas, Thapelo Maseko ve Alex Kral eksik.

Kızıl Yıldız ve FC Copenhagen'ın ligde kaç puanı var?

Lig puanı bilgisi mevcut değil.

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Anahtar Kelimeler:
Kopenhag
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