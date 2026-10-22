Kızıl Yıldız - FC Copenhagen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Kızıl Yıldız ile FC Copenhagen, 22 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Rajko Mitic sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Kızıl Yıldız, ligdeki son başarılı performansıyla dikkat çekerken, FC Copenhagen ise UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında galip geldi.
Kızıl Yıldız, Sırbistan Süper Ligi'nde son 5 maçını kazanarak büyük bir form yakaladı. Ancak, Avrupa arenasındaki son karşılaşmasında mağlubiyet yaşadı.
Kızıl Yıldız kadrosunda Osman Bukari (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Adem Avdic (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Derrick Luckassen (Şüpheli) yer almıyor.
FC Copenhagen kadrosunda Magnus Mattsson (Sakat - Diz Sakatlığı), Rodrigo Huescas (Şüpheli), Thapelo Maseko (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Alex Kral (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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