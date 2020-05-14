YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kızılay berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı

Kızılay berber ve kuaför salonlarına maske dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.05.2020 22:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından 11 Mayıs itibari ile hizmete açılan berber ve kuaför salonlarına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.Kızılay Derneği Ereğli Şubesi, yaklaşık 55 günlük aradan sonra 11 Mayıs Pazartesi tarihi itibari ile yeniden dükkanlarını açan berber ve kuaförleri unutmadı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Derneği Şubesi tarafından 11 Mayıs itibari ile hizmete açılan berber ve kuaför salonlarına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
Kızılay Derneği Ereğli Şubesi, yaklaşık 55 günlük aradan sonra 11 Mayıs Pazartesi tarihi itibari ile yeniden dükkanlarını açan berber ve kuaförleri unutmadı. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer, beraberinde yönetim kurulu ve şube gönüllü üyeleri ile birlikte berber ve kuaförleri ziyaret ederek maske, eldiven ve dezenfektan desteğinde bulundu. Başkan Yaşar Ciğer yaptığı açıklamalarda “Bu zor günlerde her zaman halkımızın ve esnafımızın yanındayız. Bugünde yeniden dükkân açan berber ve kuaför sahibi arkadaşlarımızı ziyaret ederek hem kendileri hem de müşterileri için çok dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunduk. Kendilerine maske, eldiven ve dezenfektan desteği verdik” dedi.
Kızılay Ereğli Şubesi tarafından yapılan bu destek ile ilgili olarak açıklamada yapan Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy’da Kızılay Şubesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cebesoy açıklamasında “Türk Kızılay’ı ile çalışmanın her zaman gerekli olduğunu ve Kızılay’ın her zaman yanında olduklarını” şeklinde konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Kağızmanlı asker hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Başkan Özcan’a sürpriz doğum günü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Zonguldak Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:27
Öğle
12:54
İkindi
16:50
Akşam
20:12
Yatsı
21:52

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Çağalı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

40 yıldır kirli çay, kendi kendine temizlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

Kızılay Öğrencilere Tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.