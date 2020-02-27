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Kızılay, deprem bölgesine destek bekliyoruz

HAKKARİ HABERLERİ  | 27.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, depremin yaşandığı Van Başkale ilçesine bağlı köylere yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.Başkan Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı tarafından Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde 23 Şubat 2020 tarihinde saat 08:53’de 5.9 şiddetinde depremin gerçekleştiğini söyledi.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, depremin yaşandığı Van Başkale ilçesine bağlı köylere yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.
Başkan Recep Bozkurt, Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanlığı tarafından Van’ın Başkale ilçesine bağlı köylerde 23 Şubat 2020 tarihinde saat 08:53’de 5.9 şiddetinde depremin gerçekleştiğini söyledi. Gerçekleşen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Bozkurt, ”Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Deprem bölgesine aynı günde Türk Kızılay Hakkari Şubesi olarak depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak ve acılarını paylaşmak üzere oradaydık. Türk Kızılay Bölge Müdürlüğümüze bağlı ikram araçlarımız ve mobil mutfakla üç öğün yemekle hizmet verilmeye devam edilmektedir. Biz Kızılay Hakkari Şubesi olarak Başkale’deki depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına maddi ve manevi olarak yardım etmeye devam edeceğiz. Burada siz değerli Hakkârili vatandaşlarımızdan Başkale’deki kardeşlerimize kuru gıda ve hijyen malzemeleri göndermek üzere sizlerden destek bekliyoruz” dedi.

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