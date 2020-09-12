YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kızılay, doktora saldırıyı kınadı

Kızılay, doktora saldırıyı kınadı

MALATYA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr.

Kızılay, doktora saldırıyı kınadı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek’ e görevi başında iken hasta yakınları tarafından saldırıda bulunuldu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Genel Cerrahi hocamız Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek’e görevi başında yapılan saldırıyı lanetliyorum. Adli süreç başlatılmıştır. Sağlık personeline yönelik şiddet toplumumuzun yüz karasıdır, son bulmalıdır” dedi.
Rektör Kızılay, “Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Arife Şimşek’ e görevi başında iken hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulduğu bize iletildi. Şimşek’in saldırı sonrasında odasına gidip kapıyı kilitlediğinden temas saldırısı olmadığı, bu nedenle gözaltına alınan yoktur. Ancak şahıslar hakkında şikayetçi olundu ve adli süreç başlatıldı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Malatya Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:28
İkindi
16:00
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Kernek Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
Aşırı hız yapan otomobil takla attı: 3 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.