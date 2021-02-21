YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Kızılay gönüllüleri Yığılca’ya çıkartma yaptı

Kızılay gönüllüleri Yığılca’ya çıkartma yaptı

21.02.2021 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılay, ilçelerde kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de ulaşarak yardımlarını ulaştırdı.Kızılay Düzce Şubesi ilçelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşamaya devam ediyor.

Kızılay, ilçelerde kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahiplerine de ulaşarak yardımlarını ulaştırdı.
Kızılay Düzce Şubesi ilçelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu kısıtlamasında büyük mağduriyet yaşayan ilçelerdeki ihtiyaç sahipleri için harekete geçen Kızılay Gönüllüleri, ilçelerdeki yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yığılca İlçesi’ne çıkartma yapan Kızılay gönüllüleri ilçede kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaştılar.
Kısıtlama dolayısıyla dışarı da çıkamayan ihtiyaç sahiplerine Kızılay gönüllüleri Düzce Belediyesi’nin de işbirliği ile hazırlanan patates ve kurban eti payı dağıtımı yaptılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

Düzce Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:35
Öğle
13:14
İkindi
16:13
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Park Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Evi yanan yabancı uyruklu ailelere Kızılay sahip çıktı

Evi yanan yabancı uyruklu ailelere Kızılay sahip çıktı

İhtiyacı olanların yüzlerini güldürdüler

İhtiyacı olanların yüzlerini güldürdüler

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

Hava kalitesi yeniden masaya yatırılacak

250 adet çöp konteyneri geldi

250 adet çöp konteyneri geldi

Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

Hem dini bilgiler aldılar hem ödül

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.