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Kızılay yardımlara devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 08.06.2020 09:28 | Son Güncelleme

Alaşehir Kızılay Derneği yardımlarına devam ederken ilçe merkezinde de gönüllü gençleriyle birlikte vatandaş ve esnaflara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.Dünya çapında yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske dağıtımına aralıksız olarak devam eden Kızılay, Alaşehir’de de yardımlarına devam ediyor.

Kızılay yardımlara devam ediyor

Alaşehir Kızılay Derneği yardımlarına devam ederken ilçe merkezinde de gönüllü gençleriyle birlikte vatandaş ve esnaflara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Dünya çapında yaşanan ve Türkiye’yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske dağıtımına aralıksız olarak devam eden Kızılay, Alaşehir’de de yardımlarına devam ediyor. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, gönüllü gençlerle birlikte cadde cadde, sokak sokak dolaşarak, esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımlarını sürdürdü.
Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Alaşehir’de korona virüs salgınının başlamasıyla hastaneler önüne triaj çadırları kurduk. Resmi ve özel kurumlara maske dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere 250 çift ayakkabı, 300 kişiye nakdi para yardımı ve 700 paket gıda dağıtımı yaptık. Kızılay Derneği olarak gönüllü kardeşlerimizle birlikte dağıtımlarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Her gün cadde cadde gezerek ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak sürecek." dedi.

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