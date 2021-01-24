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Kızılay’dan polise sıcak çorba ikramı

24.01.2021 08:59 | Son Güncelleme:
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Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı, soğuk havada görev yapan emniyet personeli, belediye, taksici ve balıkçılara çorba ikramında bulundu.Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki gönüllüler, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet personeli, belediye ekibi, taksici ve balıkçılara sıcak çorba ikramında bulundu.

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı, soğuk havada görev yapan emniyet personeli, belediye, taksici ve balıkçılara çorba ikramında bulundu.
Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki gönüllüler, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet personeli, belediye ekibi, taksici ve balıkçılara sıcak çorba ikramında bulundu. Başkan Bozkurt, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ve görevlilerin bu ayazda içlerini ısıtmak ve görevlerine katkı ve destekte bulunmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu anlamda Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nasıl sahip çıkıyorsak, görevde bulunan kamu görevlisi de bizim için değerlidir” dedi.

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