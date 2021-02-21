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Kızılay’dan sağlık kahramanlarına destek

21.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana adeta seferberlik ilan eden Türk Kızılayı Adana Şubesi, bu süreçte kahramanca görev yapan sağlık çalışanları için bir tır dolusu hijyen malzemesi bağışladı.Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanlarıyla nerede bir ihtiyaç varsa Kızılay’ın göreve hazır beklediğini vurgulayarak, “Adana’da da ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sağlık çalışanlarımızı da unutmak istemedik.

Korona virüs ile mücadelede ilk günden bu yana adeta seferberlik ilan eden Türk Kızılayı Adana Şubesi, bu süreçte kahramanca görev yapan sağlık çalışanları için bir tır dolusu hijyen malzemesi bağışladı.
Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve çalışanlarıyla nerede bir ihtiyaç varsa Kızılay’ın göreve hazır beklediğini vurgulayarak, “Adana’da da ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra sağlık çalışanlarımızı da unutmak istemedik. Onlar için ne yapılsa azdır. Sağlıkla, sıhhatle, güle güle kullansınlar” dedi.
İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Halil Nacar ise cerrahi maske, tulum, dezenfektan, koruyucu gözlük, eldiven ve kolonyadan oluşan hijyen malzemelerinin sağlık çalışanlarına dağıtılacağını belirterek, “Her şartta, her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu anlamlı katkı için Sn. Ramazan Saygılı’nın şahsında tüm Kızılay camiasına teşekkür ediyoruz” dedi.

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