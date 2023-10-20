KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu ise İstanbul Yazı, Melis Civelek Zeynep Gür kaleme alıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Show TV yayın akışını inceliyor. İşte Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Kızılcık Şerbeti'nde de bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Kızılcık Şerbeti hakkında henüz yeni bir açıklama yok. Show TV yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi





