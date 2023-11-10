MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken'

Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken'

10.11.2023 22:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yine gündem oldu. Bu hafta 38. bölümü ile ekrana gelen Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bölümdeki Atatürk sahneleriyle büyük beğeni topladı. Sevilen diziye sosyal medyadan adeta beğeni yağdı.

Kızılcık Şerbeti 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. vefat yıldönümü sahneleri ile sosyal medyada gündem oldu. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizinin yeni bölümü oldukça beğenildi.

7A88E622E8FBC556AD839E3F2CA5B145_640x360

Her hafta cuma günü ekrana gelen ve reytinglerde Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti, adından söz ettirmeye devam ediyor.

'SAHNENİN GÜZELLİĞİNE BAK'

Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Serkan Tınmaz, Feyza Civelek ve Aliye Uzunatağan ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor.

3635713_1920x1080

Dizinin bu akşam yayınlanan 38. bölümü 10 Kasım'a denk gelmesi sebebiyle merakla bekleniyordu.

F-l-SfSW4AEpPRP

Cumhuriyetin 100. yılına özel sahneleriyle de büyük beğeni toplayan dizinin 10 Kasım sahneleri de büyük beğeni topladı.

F-l-S8OXEAAbJux

Kıvılcım'ın kızı Çimen ve kardeşi Alev ile Dolmabahçe Sarayı'na yürümek için yola çıktığı sahneye annelerinin sözleri damga vurdu.

F-l-D6rXgAAi8TV

Sönmez Hanım'ın kızlarına 'Bugün 10 Kasım. Atamızın ölüm yıl dönümü. Hiç unutulur mu o?' demesi ve sonrasında saat 09:05'te yolda olan insanların araçlarından inerek ya da oldukları yerde saygı duruşuna geçmeleri büyük beğeni topladı.

F-l-D6yWYAAGdg7

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneler için 'Tüylerim diken diken', 'Bir kez daha gurur duydum bu diziyle', ' Bunlar nasıl güzel sahneler', 'Milli şuur dediklerinden', 'Daha önce hiç böyle güzel bir sahne izlememiştim', 'Sahnenin güzelliğine bak' gibi yorumlar yapıldı.

F-l-D6qWQAAcceJ

F-l-D6wX0AAM4nt

F-l-T1NXIAAMuIx
F-l-TZeWwAAXBSi

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Voleybolun 'Demir Leydi'siydi! Son hali şaşırttıVoleybolun 'Demir Leydi'siydi! Son hali şaşırttı
Süper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktüSüper minisiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Bikinili pozu olay oldu! Fit hali dikkat çekti Bikinili pozu olay oldu! Fit hali dikkat çekti
En Çok Okunan Haberler
CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ezber bozan hareket! Putin ve heyeti şoke oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ezber bozan hareket! Putin ve heyeti şoke oldu

Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı!

MHP'den zehir zemberek AYM çıkışı!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.