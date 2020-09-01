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Kızılçullu gençlerinden 30 Ağustos resitali

İZMİR HABERLERİ  | 01.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bilim ve sanat alanında genç cevherleri keşfedip dünyaya açılmaları için akademik eğitim veren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yetiştirdiği genç yeteneklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser verdi.Bilimsel çalışmalarda kazandıkları başarılarla adını dünyaya duyuran Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir sanat şölenine imza attı.

Bilim ve sanat alanında genç cevherleri keşfedip dünyaya açılmaları için akademik eğitim veren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, yetiştirdiği genç yeteneklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser verdi.
Bilimsel çalışmalarda kazandıkları başarılarla adını dünyaya duyuran Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir sanat şölenine imza attı. Öğrencilerine bilimin yanı sıra yeteneklerine göre müzik alanında da eğitimler düzenleyen Merkez, eğitim verdiği gençlerle muhteşem bir konser düzenledi. Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece öğrenci velileri katılırken, konser Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.
Kızılçullu Bilim Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Belit Karaca tarafından hazırlanan konserde öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Sırayla sahneye çıkan öğrenciler, piyanodan kemana, bağlamadan gitara kadar birçok enstrümanda yeteneklerini sergiledi. Bireysel performansların ardından bir arada sahneye çıkan gençler hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılını tüm izleyenlerle birlikte kutladı. Etkinlik sonunda gençlere başarı belgeleri takdim edildi.

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