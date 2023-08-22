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Kızılgeyik sürüsü fotokapana takıldı

22.08.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada otlanan kızılgeyik sürüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor.
Bu çerçevede kızılgeyik sürüsünün otlandığı görüntüler fotokapana yansıdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Sürüsüne bereket. Doğanın huzur verici sakinliği içinde keyifle otlanan bir Kızılgeyik sürüsü. İzlerini sürüyor nesillerinin devamını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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