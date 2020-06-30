YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 30.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pek çok canlı türü görüntülenebiliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, farklı yaşam türleriyle dikkati çekiyor.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de kapsayan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan delta, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci kapsamında kapılarını yeniden açmıştı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 359 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğu deltada birbirinden renkli kuşlar, kelebekler, kurbağalar, yusufçuk böcekleri, yılkı atları, mandalar ve endemik bitki türleri de görüntülenebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Samsun Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:57
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Koza Eczanesi
Ilkadim
Özdemir Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bafra’da kaza: 4 yaralı

Bafra’da kaza: 4 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.