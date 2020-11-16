YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe’de korona virüs tedbirlerini ihlal eden iki işletme kapatıldı

Kızıltepe’de korona virüs tedbirlerini ihlal eden iki işletme kapatıldı

MARDİN HABERLERİ  | 16.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde iki iş yerine kapatma cezası verildi.

Kızıltepe’de korona virüs tedbirlerini ihlal eden iki işletme kapatıldı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde iki iş yerine kapatma cezası verildi. Ekiplerce iş yerlerine yönelik yapılan denetimler sırasında tedbirleri ihlal eden 28 şahsa da ayrı ayrı 900 liradan olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira ceza kesildi.
Valilik koordinasyonunda kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin korona virüs denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplerince koron virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler esnasında Tepebaşı Mahallesi 624. sokak üzerinde bulunan bir kafe ve İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine düşen ihbarı değerlendiren ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi No: 65 sayılı adreste bulunan bir iş yerinde yapılan kontrollerde korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uyulmadığı tespit edildi. Denetlemeyi yürüten ekipler 2 iş yeri işletmesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince müşteri konumundaki 28 şahsa ayrı ayrı 900 Türk lirası 2 iş yeri sahibine ise ayrı ayrı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 31 bin 500 lir cezai işlem uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 16 Kasım Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:07
İkindi
14:50
Akşam
17:13
Yatsı
18:31

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Kasım Pazartesi

Ömür Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Serhat Eczanesi
Derik
Karadeniz Eczanesi
Kiziltepe
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Derman Eczanesi
Midyat
Demir Eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.