SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. THY Euro League
  4. Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sırp temsilcisi Kızılyıldız, son olarak Monaco’yu çalıştıran Başantrenör Sasa Obradovic ile anlaştı.

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

THY Euroleague’de mücadele eden Sırp ekibi Kızılyıldız, yeni başantrenörünü buldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dragan Sakota ile yolların ayrılmasının ardından takımına başına Sasa Obradovic’in getirildiği duyuruldu.

Başantrenörlük kariyerine Rhein Energie Cologne’de başlayan 51 yaşındaki Sırp çalıştırıcı, Turow Zgorzelec, ALBA Berlin, Lokomotiv Kuban ve son olarak Monoca’da görev yaptı. Obradovic ayrıca oyunculuk döneminde uzun yıllar Kızılyıldız forması ile mücadele etmişti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Euroleague'de sezon iptal edildi!Euroleague'de sezon iptal edildi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

'Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku'

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti

Galatasaray efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

Fenerbahçe transferi bitiriyor!

Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Kızılyıldız’da Sasa Obradovic dönemi

Euroleague'de sezon iptal edildi!

Euroleague'de sezon iptal edildi!

Anadolu Efes'ten koronavirüs açıklaması

Anadolu Efes test sonuçlarını açıkladı

Anadolu Efes: Halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan daha değerli

Anadolu Efes'ten açıklama

Euroleague'in için takvim açıklaması!

Euroleague'in geleceği belli oldu! İşte o kararlar...

EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

Euroleague sekizli finalle tamamlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.