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Kızkumu Plajı pandemiye rağmen rekor ziyaretçi ağırlıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 19.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi’nin simgesi haline gelen Kızkumu plajı pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yeşili ve mavisiyle görenleri hayran bırakan 560 metre uzunluğu ve ortalama 3 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu Plajı ziyaretçi rekoru kırıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesine 30 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi’nin simgesi haline gelen Kızkumu plajı pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.
Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yeşili ve mavisiyle görenleri hayran bırakan 560 metre uzunluğu ve ortalama 3 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu Kızkumu Plajı ziyaretçi rekoru kırıyor. Uzaktan bakılınca deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren Kızkumu’nu her gün binlerce kişi ziyaret ederek hem hatıra fotoğrafı çektiriyor hem de yürüdükten sonra denizin keyfini çıkarıyor. Yurt dışı turizmin bu yıl henüz canlanmamış olması yerli turizmin de merkezi sınavlardan sonra hareketlenmesi tatil yörelerinin dolmasına sebep oldu. Kızkumu’da bu yörelerin başında geliyor.
Kızkumu plajını ziyaret eden Serdal Kayhan isimli vatandaş bölgeyi çok beğendiğini belirterek ‘’ Kızkumu doğa harikası 560 metrelik yolu yürümek ve denizde yüzmek gerçekten muhteşem herkese tavsiye ederim ‘’ dedi.
Kızkumu plajına gelen ziyaretçilerin oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu da dikkatlerden kaçmadı.

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