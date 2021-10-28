YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te Kıbrıs gazileriyle buluştu:

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziantep'te Kıbrıs gazileriyle buluştu:

28.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kıbrıs'taki varlığımız, egemenliğimiz, geleceği özgüvenle bakabilmemiz, Türkiye'mizin de oradaki varlığına bağlıdır. Bu fevkalade önemlidir"

GAZİANTEP (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'taki varlığımız, egemenliğimiz, özgüvenle geleceğe bakabilmemiz, Türkiye'mizin de oradaki varlığına bağlıdır. Bu fevkalade önemlidir." dedi.

Tatar, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı ile Buluşma" programına katıldı.

Gazilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Tatar, Türkiye ile aynı milletin evlatları olduklarını, aynı soydan geldiklerini belirterek, "Verdiğimiz bütün mücadele, onurumuz ve haysiyetimizle var olma mücadelesidir. O bakımdan Kıbrıs'ta çok zor zamanlardan geçtik, çok eziyetler gördük. Kaç kez göçmen olduk. Korku içerisinde nasıl büyüdüğümüzü çocukluğumdan hatırlıyorum. Şükredelim ki Türkiye'miz her zaman yanımızda ve arkamızda oldu." diye konuştu.

Güçlü bir KKTC devletinin olması gerektiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'taki varlığımız, egemenliğimiz, geleceğe özgüvenle bakabilmemiz, Türkiye'mizin de oradaki varlığına bağlıdır. Bu fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olmaları gerektiğini anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Büyük Türk milletinin Kıbrıs'taki uzantısı biz, varlığımızı onurlu ve haysiyetli bir şekilde sürdürebilmemiz için, Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişki içerisinde olmamız lazım. Türkiye ile aramızdaki iş birlikleriyle, aramızdaki anlaşmalarla mavi vatanda Doğu Akdeniz'de her türlü hidrokarbon araştırmaları noktasında yapacağımız iş birliği ve diğer stratejik meselelerle güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir KKTC'nin bu bölgede varlığımızı sürdürmesinde büyük yararı ve faydası vardır."

Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem de Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan askerlerin üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazandıklarını söyledi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve gaziler katıldı.

Daha sonra Gaziantep Savunması Kahramanlık Panaroması ve Müzesi'ni gezen Tatar ve beraberindekiler, tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten'i de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:19
İkindi
15:18
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Elit Eczanesi
Sehitkamil
Gülşen Çayırlı Eczanesi
Sehitkamil
Mercan Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
Sehitkamil
Albayram Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.