SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız

Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.12.2020 19:24 | Son Güncelleme

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncuları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, takımdan ayrılması gündemde olan isimler üzerine açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam; PSG, Barcelona ve Real Madrid'le anılan Muhammed Salah için de açıklamalarda bulundu.

"TEK AYRILIK NEDENİ HAVA DURUMU OLUR"

Klopp konuyla ilgili; "İstesek hepimiz bir arayışa girebiliriz ama bana göre şu anda Liverpool'dan ayrılmak istemenin tek nedeni kötü hava durumu olabilir. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden birisidir. Harika bir stadyum, dünyanın her yerinden taraftarlarımız var. Devlerin çoğu gibi olmasa da burada oyunculara iyi paralar ödenir. Kim neden ayrılmak ister, anlamıyorum." sözlerini sarf etti.

Deneyimli teknik adam, kimseyi kalmaya zorlamayacaklarını ve daha önce de böyle bir şey yapmadıklarını da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Manchester City'de koronavirüs şoku!Manchester City'de koronavirüs şoku!
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı
Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!
Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
Fenerbahçe maçı için kural hatası iddiası!
İşte TFF 1. Lig'de zirvenin yeni sahibi
İşte TFF 1. Lig'de zirvenin yeni sahibi
Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klopp: Ayrılmak isteyeni zorla tutamayız
Klopp'tan Salah için ayrılık açıklaması!
Mikel Arteta, ligde kalma hesapları yapıyor
Arteta ligde kalmak hesapları yapıyor
Yapay zekanın tahmini; Liverpool şampiyon olacak
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini
Manchester City'de 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Manchester City'de koronavirüs şoku!
ÖZET | Stoke City - Tottenham maç sonucu: 1-3
Tottenham, Stoke City'yi eledi
ÖZET | Everton - Manchester United maç sonucu: 0-2
Manchester United yarı finalde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.