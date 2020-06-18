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Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı

ORDU HABERLERİ  | 18.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliğine atanan Seddar Yavuz Ordu'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kocaeli Valiliği görevine atanan Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilikte görev yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve kurum personelini ziyaret eden Yavuz, kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla da toplantı salonunda bir araya geldi.

Makama gelen vatandaşlar ve şehit yakınlarıyla da görüşen Vali Yavuz, vedalaştığı herkesten helallik istedi.

Valilik önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, yeni görev yerinde başarılar dilediği Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a çiçek takdim etti.

Seddar Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Karadeniz'in incisi Ordu'ya veda ettiklerini ancak bu ayrılığın fiziki ayrılık olmaktan öteye geçmeyeceğini belirterek, "Çünkü biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli'nde bir evinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Mesafelerin ancak dostlukları pekiştirdiğini ve kuvvetlendirdiğini vurgulayan Yavuz, "Kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin. Allahaısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, uğurlama programına katılan basın mensuplarıyla da helalleşerek, görev süresince çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

Yavuz, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla da tek tek selamlaştıktan sonra Ordu'dan ayrıldı.

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