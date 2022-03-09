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Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

09.03.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 400 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler H.K. ve G.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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