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Kocaeli'de 20 bin 522 öğrenciye 3 milyon liralık kırtasiye yardımı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 20 bin 522 öğrenciye 3 milyon liralık kırtasiye yardımı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 20 bin 522 öğrenciye, 3 milyon 78 bin 300 liralık kırtasiye yardımında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okullar açılmadan önce aktif sosyal yardım alan ailelerin eğitim gören çocukları için yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de kırtasiye desteği sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci bilgi sisteminden faydalanıldı.

Sistemde aktif sosyal yardım alan 8 bin 928 evdeki 20 bin 522 öğrenciye, 3 milyon 78 bin 300 liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

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