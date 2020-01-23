YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek

Kocaeli’de 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın projesiyle 3 bin öğrenci öğrenciye ücretsiz voleybol eğitimi verilecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kış dönemi ücretsiz spor okulları projesi kapsamında 2019-2020 öğretim yılı 10 ilçede bulunan 20 spor tesisinde 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın projesiyle 3 bin öğrenci öğrenciye ücretsiz voleybol eğitimi verilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kış dönemi ücretsiz spor okulları projesi kapsamında 2019-2020 öğretim yılı 10 ilçede bulunan 20 spor tesisinde 3 bin öğrenciye voleybol eğitimi verilecek. 2012 yılının başında sporu tabana yaymak, Kocaeli’de spor kültürünü genişletmek ve sağlıklı bir nesil oluşturmak için başlatılan ücretsiz spor okulları projesi binlerce öğrenciyi sporla tanıştırdı. 10 ilçedeki 20 spor tesisinde verilecek eğitimler, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü performans takımları olmak üzere amatör ve profesyonel spor kulüplerine aday olan, geleceğin milli voleybolcularını bulmayı ve yetiştirmeyi hedefliyor. Voleybol fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte, özelikle küçük yaşlarda başlayan bireylerin vücudun esneklik kazanmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca voleybolda vücudun bütün bölüm ve kasları kullanıldığı için vücut formu da dengeli bir şekilde gelişiyor. Voleybolun oynanma biçimi takım çalışmasını, sonuca ulaşmak için birlikte çalışmayı ve paslaşmayı en yüksek düzeyde tutuyor. Bu nedenle bu sporu yapan çocuklarda yardımlaşma duygusu gelişiyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ücretsiz spor okulları projesiyle 2019-2020 öğretim yılında Vezirçiftliği Spor Salonu, Yuvacık Serdar İlkokulu, Şekerpınar Ortaokulu, Hasan Tahsin Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonu, Çayırova İlkokulu, Şehit Er Mücahit Okur Çok Amaçlı Spor Salonu, Bağlarbaşı Spor Salonu, Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu, Çenesuyu İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Dilovası Spor Salonu, Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu, Polisan Ortaokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Emlak Konutları İlkokulu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Değirmendere Spor Salonu, 50.Yıl Spor Salonu, Lütfü Hınçal Spor Salonu ve Hergeleci İbrahim Spor Salonu olmak üzere Kocaeli’nin 10 ilçesindeki 20 spor tesisinde faaliyet gösterecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Gebze’de yol yapım çalışmaları sürüyor işleriGebze’de yol yapım çalışmaları sürüyor işleri
Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldıKızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Edirne’de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

Edirne’de kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:12
Öğle
13:17
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Barış Eczanesi
Gebze
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

Başkan Şayir, şampiyon Dilovası’nı ağırladı

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Başkan Söğüt esnafı dinledi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.