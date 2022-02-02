Kocaeli'de 85 yaşındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özgür M. ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu, diğer tutuklu sanıklar Nurettin S, İsa A, Burak Y, Mehmet B. ile A.M.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme heyeti, iddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Özgür M, firari sanık Nuh A. ile hırsızlık suçundan cezaevinde kaldığı dönemde tanıştıklarını, Nuh A'nın kendisine Halil İbrahim Topal'ın arsasını sattığını ve evdeki kasasında 2 milyon lira sakladığını söylediğini bildirdi.

Özgür M, parayı çalmak amacıyla plan yaptıklarını, korsan taksi tutarak İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiklerini, Gebze ilçesinde A.M.T'nin iş yerine uğrayıp saksı aldıklarını ve Nurettin S'nin evine gittiklerini söyledi.

Nurettin S'nin kendileriyle gelmediğini ancak Topal'ın evini göstermesi için yeğeni Burak Y'yi beraberlerinde gönderdiğini belirten Özgür M, Nuh A, İsa A, Burak Y. ve taksici Mehmet B. ile maktulün evine gittiklerini, kendisi ve Nuh A'nın balkondan eve girdiklerini, diğerlerinin otomobilde beklediğini aktardı.

Yanlarında bulunan koli bandıyla Toplal'ın el ve ayakları ile ağzını bantladıklarını, evde paraları aradıklarını, bulamayınca Nuh A'nın susturucu taktığı tabancayı maktulün kafasına dayayarak paraların yerini sorduğunu dile getiren Özgür M, maktulün "Ölsem bile size paraların yerini söylemem" demesi üzerine diğer odaya gidip aramasını sürdürdüğünü, bu sırada tabancanın sesini duyduğunu, odaya geldiğinde yaşlı adamın ayağından yaralandığını gördüğünü kaydetti.

Özgür M, maktulün sağlık ekiplerini çağırabilmesi amacıyla ellerini çözüp, evden ayrıldıklarını, kendilerini kapıda bekleyen taksiye binerek bağevine gittiklerini, kanlı kıyafetlerini yakıp yeni kıyafet temin ettikten sonra İstanbul'a geri döndüklerini söyledi.

Taksici Mehmet B. ise korsan taksicilik yaptığını, İsa A'nın arsa alım satımı yapacaklarını söylemesi üzerine müşterilerini Kocaeli'ye getirdiğini, kendisinin olayla ilgisi ve bilgisi olmadığını, olayı internetten öğrendiğini, öğrenir öğrenmez de polisi arayarak ihbarda bulunduğunu öne sürdü.

Sanıklardan A.M.T'nin Kocaeli'ye gelen sanıklarla annesine saksı gönderdiğini, sanıkların bu nedenle evlerine geldiğini ileri süren Nurettin S, Nuh A'nın kendisine Topal'ı tanıyıp tanımadığını, evini bilip bilmediğini sorduğunu, bildiğini ancak annesinin hastalığı sebebiyle yalnız bırakmak istemediğini ve yeğeni Burak'ı evi göstermesi için onlarla gönderdiğini kaydetti.

İsa A, "Olayla yakından uzaktan bir alakam yoktur. Nuh beni arayarak Kocaeli'ye gitmek için araç lazım olduğunu söyledi. Ben de taksici Mehmet'i tuttum ve Kocaeli'ye Nurettin'in evine gittik." dedi.

Burak Y, dayısı Nurettin S'nin kendisinden Topal'ın evini şahıslara göstermesini istediğini, olayla bir alakası olmadığını savundu.

Diğer sanık A.M.T. de olayla tek ilgisinin müşterilerine sanıklar aracılığıyla saksı göndermek olduğunu dile getirdi.

Sanıkları dinleyen heyet, A.M.T'ye yurt dışı çıkış yasağı getirerek tutuksuz yargılanmasına, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan 2021'de, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

