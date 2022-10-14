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Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

14.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden bir araç durduruldu.

Polis ekiplerince söz konusu araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalanırken, araç sürücüsü M.M. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen araç sürücüsü M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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anadolu otoyolu göçmen kaçakçılığı

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