YURTHABER
  4. Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta ilçedeki bir okulda Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli O.Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandıİzmit Belediyesi Ocak ayı meclisi tamamlandı
İzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyorİzmit Belediyesi engelleri ortadan kaldırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk büstü Kocaeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:40
Akşam
18:02
Yatsı
19:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Deva Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Gümüş Eczanesi
Izmit
Beylik Eczanesi
Gebze
Nazar Eczanesi
Golcuk
Derbent Eczanesi
Kartepe
Aydın Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

İzmit Belediyes’nden yeni yıl öncesinde sıkı denetim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.