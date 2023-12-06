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Kocaeli'de bariyere saplanan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

06.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere saplanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bariyere saplanan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkisinde ilerleyen Ersin B. idaresindeki 27 AKL 408 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, hafif ticari aracın ön camından girerek arka koltuğa kadar ilerledi.

Kazada, sürücü Ersin B, anne Nuriye B. ve baba Mehmet B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Nuriye B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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