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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.03.2020 22:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Orhangazi Mahallesi Belediye Meydanı'nda M.A. (24) ile Kamil Hamdi Arıkan (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıkan'ı bıçakla boynundan yaralayan M.A, olay yerinden Adnan Kahveci Parkı'na doğru koşarak uzaklaştı. M.A, parkta tartıştığı V.B'yi de (27) göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamil Hamdi Arıkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. V.B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli M.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilovası Kavga Kocaeli

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