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Kocaeli'de bir kişiyi silahla tehdit ederek yaraladıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

21.12.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Ç'nin "kasten yaralama", "yağma" ve "silahla tehdit edilmesiyle" ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.H.A, M.A, A.R.A, S.A, C.A.D. ile A.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, A.R.A. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.H.A. ve C.A.D'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli A.İ. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Tehdit Yaralama Kocaeli silah yağma

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