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Kocaeli'de çarpık kentleşmenin olduğu mahallede yatay mimarili konutlar yapılacak

18.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de çarpık kentleşmenin olduğu mahallede yatay mimarili konutlar yapılacak

KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit Mahallesi, yatay mimariyle inşa edilecek 1105 konutla yeni görünüme kavuşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 67'lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Şimdiye kadar 80 bin 62 metrekare arsa payında anlaşma sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasındaki yüzde 93'lük anlaşma oranı, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.

Çarpık kentleşme nedeniyle itfaiye ya da ambulansın dahi giremediği Cedit'te inşa edilecek 1105 konut için yüz yüze görüşülen hak sahibi sayısı 1664'e ulaştı.

- Yatay mimariye dikkat edilecek

Bölgedeki 494 binadan 61'inin yıkım işlemi tamamlandı, 51'i tahliye edildi, 88'i ise yıkıma hazır hale getirildi. Cedit Mahallesi'ndeki eski yerleşim yerlerinin tamamının 3 Ocak 2022'ye kadar tahliye edilmesi planlanırken, başvurusu kabul edilen 612 hak sahibine kira yardımı desteği verilmeye başlandı.

Cedit'te uzun yıllardır yaşayan konut ve hak sahiplerinin yanı sıra sadece arsa payı bulunan vatandaşlar yer alıyor.

Arsa payı olanların, bedel karşılığında anlaşıldığı için TOKİ'nin yapacağı projeden daire alma hakları bulunmuyor. Bu nedenle 1684 hak sahibinin görüldüğü Cedit Mahallesi'nde hayata geçirilecek projede sadece 1105 konut inşa edilecek.

Kentin siluetini bozmayacak şekilde hayata geçirilecek proje kapsamında, daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek.

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