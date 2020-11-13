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Kocaeli’de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi: 2 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.11.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ile yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü durduruldu.

Kocaeli’de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi: 2 gözaltı

Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde polis ekiplerince yapılan aramada çok sayıda kaçak ürün ile yakalanan 2 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste polis ekiplerine yapılan aramalarda 500 paket elektronik sigara tütünü, 850 paket sigara, 125 paket kaçak tütün, 35 paket çay ve 3 adet cep telefonu ele geçirdi. Polis ekiplerince el konulan kaçak ürünlerle ilgili otobüste bulunan 2 kişi ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem uygulandı.

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