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Kocaeli’de DEAŞ’ın bombacısı yakalandı

05.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’ın bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu H.H.A.A. isimli şüphelinin, terör örgütü DEAŞ bünyesinde bomba hazırlama ve araçlara yerleştirme görevlerinde bulunduğu tespit edildi.

Aynı zamanda yapılan incelemelerde şüphelinin, terör örgütü tarafından yayımlanan bomba yüklü araç yanında bulunduğu görüldü. Şüpheli H.H.A.A., Kocaeli’de TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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