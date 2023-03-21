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Kocaeli'de devrilen motosikletten düşen sürücü tırın çarpması sonucu öldü

21.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, devrilen motosikletten düşen sürücü tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli'de devrilen motosikletten düşen sürücü tırın çarpması sonucu öldü

Yabancı uyruklu Kassam M. (45) idaresindeki 41 PJ 078 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Kaşkaldere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Kassam M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bessam M. yola savruldu. Bu sırada aynı istikametten gelen kurşun yüklü 41 F 6648 plakalı tır, motosikletten düşen sürücüye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Kassam M'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif yaralı Bessam M. ise ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kassam M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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