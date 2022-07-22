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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

22.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Golbol Yükselme Müsabakaları sona erdi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Golbol Kadın-Erkek Yükselme Müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk, Hasan Gemici ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonlarında gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerdeki kulüplerden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen final müsabakaları sonucunda kadınlarda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Pamukkale Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi.

Erkeklerde ise Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Bağımsız Görme Engelliler Spor Kulübü, Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü 4. Lig'e çıktı.

Düzenlenen törende üst lige çıkan takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, başkan vekili Mustafa Kandemir, yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve protokol üyelerince verildi.

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Anahtar Kelimeler:
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